Il media spagnolo El Mundo è certo che nel contratto di Ben Arfa (LA SCHEDA) ci sia un’opzione di rinnovo di un ulteriore anno qualora il Real Valladolid volesse confermarlo per una ulteriore stagione. La stessa fonte dice che, in caso di mancato rinnovo, la Fiorentina sarebbe pronta ad offrirgli un contratto. Il nome di Ben Arfa già in passato era stato accostato alla Fiorentina.