Dalla Serbia, viola più vicini a Gavric. Da limare percentuale futura per la Stella Rossa

La Fiorentina si avvicina a Zeljko Gavric (SCHEDA). Come scrive il portale serbo Sportski Zurnal, i viola stanno trattando con la Stella Rossa per trovare un accordo sulla base di tre milioni di euro per il giovane esterno mancino classe 2001. A sbloccare l’operazione potrebbe essere la percentuale sul prossimo trasferimento che i campioni di Serbia vorrebbero assicurarsi in futuro. L’Atalanta si è tirata fuori dalla contesa, e la fumata bianca potrebbe diventare ufficiale già al termine della pausa delle Nazionali.

