Dalla Scozia: la Fiorentina si inserisce per soffiare al Celtic un terzino destro: la risposta del Lech Poznan…

Secondo quanto riportato dal sito del Daily Recorder, la Fiorentina avrebbe fatto un’offerta al Lech Poznan per il terzino destro polacco del 1998 Robert Gumny, richiesto anche dal Celtic Glasgow. La mossa di Pradè sarebbe però destinata a fallire, dato che il club polacco non sembra intenzionato ad accettare 5 milioni più Gilberto, attualmente al Fluminense in prestito. La trattativa non si sbloccherà per una cifra inferiore ai 6/7 milioni senza contropartite, e il Celtic è fiducioso di poter chiudere per quello che sarebbe un colpo in prospettiva.