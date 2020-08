Dalla Norvegia: Elabdellaoui ha detto no alla Fiorentina

Omar Elabdellaoui si è appena accasato al Galatasaray da svincolato dopo 6 stagioni trascorse all’Olympiakos. E secondo quanto riportano in Norvegia tra i club che si erano interessati al terzino classe ’91 c’era anche la Fiorentina. Lo scrive in particolare il sito vg.no che riporta anche delle dichiarazioni del procuratore Mikail Adampour, che in realtà rimane più sul vago: “Posso confermare che c’era l’interesse di diversi club. Omar ha rifiutato offerte da Inghilterra, Germania e Italia ma per rispetto dei club, non entrerò più nei dettagli” dice l’agente. Secondo il sito, però, le squadre in questione sarebbero Aston Villa, Augsburg, Schalke 04 e appunto la Fiorentina.

-> TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA