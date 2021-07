Dalla Germania: Jerome Boateng rifiuta la Fiorentina

La Fiorentina, così come la Lazio, avrebbe fatto un tentativo per il difensore, uno degli svincolati di lusso del mercato europeo. Ma la risposta è stata negativa

Boateng è adesso in trattativa con il Siviglia anche se spera in un rilancio del Manchester United per poter continuare a giocare la Champions League. Un nome fuori portata per la Fiorentina.