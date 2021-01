Dalla Germania: ci sarebbe un altro profilo per la fascia destra della Fiorentina

Sky Sport Germania lancia un nuovo nome per il mercato della Fiorentina: si tratta di Kingsley Ehizibue, terzino destro olandese classe 1995 in forza al Colonia, per il quale i contatti tra le due società sarebbero molto intensi. Il giocatore era stato trattato due anni fa dal Genoa, ma in quel frangente ebbe un ripensamento dopo aver superato le visite mediche e tornò in Olanda, al PEC Zwolle.

La prima scelta resta Conti: oggi è stato trovato l’accordo sul contratto

