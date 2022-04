Dalla Francia: la Fiorentina mette gli occhi su Brassier del Brest

I dirigenti viola sulle tracce del difensore centrale classe 1999

Spunta un nome nuovo per il mercato della Fiorentina. E' quello di Lilian Brassier, difensore centrale del Brest (12esimo in Ligue1). Secondo quanto riporta il sito Le 10 Sport, la Fiorentina ha messo seriamente nel mirino il giocatore classe '99 (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI) il cui rendimento ha avuto un'impennata negli ultimi mesi. Il giocatore vorrebbe fare uno step in avanti nella sua carriera. Il suo contratto scade nel 2024 e per questo il Brest potrebbe deciderlo di cederlo nel prossimo mercato estivo. Situazione da tenere d'occhio, visto che nel reparto difensivo la Fiorentina dovrà probabilmente intervenire complice la possibile partenza di Milenkovic.