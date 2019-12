Dalla Francia: Fiorentina sul terzino destro del Lille. Concorrenza tedesca

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal portale francese footmercato, ci sarebbe anche la Fiorentina tra i club interessati al turco classe ’97 Zeki Celik. Il terzino destro del Lille è seguito anche dall’Eintracht Francoforte, ma in ogni caso non dovrebbe lasciare il club dell’Alta Francia prima della finestra di mercato estiva. CLICCA QUI PER LA SCHEDA COMPLETA DEL GIOCATORE