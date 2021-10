Dalla Francia: anche una big della Ligue 1 su Vlahovic

Il Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi su Vlahovic

La corsa per Dusan Vlahovic è appena cominciata. Le pretendenti non mancano. Anzi, la platea dei club che vorrebbero mettere le mani sul serbo è destinata a crescere. Tanto che, scrive il sito francese le10sport.com, ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain sulle tracce del classe 2000. Leonardo avrebbe individuato in uno tra Haaland e Lewandowski il successore di Mbappé, il cui contratto con i transalpini scadrà il 30 giugno 2022. Il dirigente brasiliano, però, non scarta nemmeno la strada che porta proprio al giovane centravanti della Fiorentina.