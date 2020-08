Dalbert, si va verso la permanenza alla Fiorentina: da stabilire la formula. Biraghi…

Novità sul mercato viola: Dalbert viaggia verso la permanenza alla Fiorentina. Ancora da stabilire se verrà prolungato il prestito dall’Inter o se si raggiungerà un’intesa per trasformare lo scambio con Cristiano Biraghi in un affare a titolo definitivo. Ma il futuro di Dalbert sembra ancora in viola. Lo riporta TMW.