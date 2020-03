Dalbert potrebbe restare un altro a Firenze. Come riportato dal Corriere dello Sport, del suo futuro Inter e Fiorentina parleranno in momenti più opportuni, ma non è da escludere la permanenza del brasiliano in viola, così come quella di Nainggolan al Cagliari. C’è infine incertezza su Biraghi perché l’Inter dovrebbe tirare fuori diversi milioni.