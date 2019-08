Dalbert alla Fiorentina, Laxalt a… Torino. L’Atalanta ha scelto un altro esterno

Con Dalbert in arrivo a Firenze in luogo di Biraghi, era lecito pensare ad un “via libera” per l’Atalanta all’acquisto di Diego Laxalt dal Milan; e invece l’uruguaiano, riferisce Di Marzio a Sky, può andare al Torino in prestito con diritto di riscatto. Chiusura prevista dopo il ritorno dei preliminari, anche perché Ansaldi ha accusato un infortunio preoccupante nella partita col Sassuolo. L’Atalanta, dal canto suo, non rimane a bocca asciutta: è fatta per l’arrivo dell’esterno brasiliano Arana dal Siviglia. Così il valzer dei terzini è completo.