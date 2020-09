La Fiorentina sarebbe interessata a Jorman Campuzano, centrocampista colombiana di 24 anni in forza al Boca Juniors. La concorrenza, però, per il club viola non manca. Come scrive il sito sudamericano Deportes.canalrcn.com, il giocatore piace anche a Galatasaray e Benevento.

