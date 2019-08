Dal Portogallo: rifiutati 15 milioni per Raphinha. Lo Sporting ne vuole il doppio

Trenta milioni di euro: è questa la cifra stabilita dal presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, per la cessione di Raphinha (SCHEDA) alla Fiorentina. Secondo il quotidiano portoghese O’Jogo infatti, l’esterno brasiliano è una delle prime scelte dell’allenatore Marcel Keizer, che lo reputa una certezza per la stagione che ha da poco preso il via nonostante qualche errore di troppo davanti al portiere: nella trasferta dello Sporting a Madeira l’obiettivo viola ha fallito tre chiare occasioni da rete, che potevano consegnare i tre punti ai biancoverdi. Nonostante questo, la dirigenza dello Sporting ha infatti la prima offerte viola di 15 milioni di euro, reputandoli troppo pochi rispetto ad una clausola di rescissione da 60. A metà strada si può trovare l’intesa, ma la strada per i viola è in salita.