Dal Milan… alla Cremonese? La squadra di serie B punta l’ex viola Montolivo

La Cremonese punta in alto. Ieri la squadra grigiorossa si è ritrovata per l’inizio della stagione 2019-20, con lo stesso allenatore (Massimo Rastelli) e lo stesso direttore sportivo (Nereo Bonato) con cui aveva chiuso il 2018-19, culminato in una grande rimonta che non è però servita a garantire i playoff, sfuggiti per un punto. Si riparte dagli ultimi (incoraggianti) mesi e da un mercato che promette scintille, a cominciare da un nome: Riccardo Montolivo. Più di una suggestione, un’idea. Anche se l’ormai ex capitano del Milan, classe 1985, non sarà un obiettivo facile da raggiungere… Lo scrive La Gazzetta dello Sport.