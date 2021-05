Dal Ghana: Duncan tornerà alla Fiorentina

Il centrocampista ghanese tornerà alla base dopo il prestito di sei mesi ai rossobluù

Alfred Duncan è pronto per tornare alla Fiorentina. Secondo quanto riporta in esclusiva il portale ghanese Ghanassocernet.com, il Cagliari non eserciterà il diritto di riscatto per il centrocampista. Dopo i sei mesi passati in Sardegna, l'ex Sassuolo farà quindi ritorno a Firenze dove sarà pronto per essere giudicato dal nuovo tecnico viola, Gennaro Gattuso.