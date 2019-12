Vi ricordate Gilberto? Il difensore classe 1993 è in prestito dalla Fiorentina al Fluminense. Come scrive Globo Esporte, il club viola avrebbe dato l’ok alla cessione a titolo definitivo del giocatore. Il contratto sarà di due o tre anni. Gilberto è in prestito al Fluminense fino al termine del 2019 con un’opzione d’acquisto di 3,5 milioni di euro. Alla Fiorentina andrà il 50% della futura rivendita.