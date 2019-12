Dal Brasile: asse Fiorentina-Gremio, possibile scambio tra Pedro e Kannemann

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Pedro. Come riportato da Fox Sports Brasil, nei prossimi giorni la Fiorentina dovrebbe inviare un’offerta al Gremio per Walter Kannemann, difensore classe 1991 in forza al club brasiliano. Come contropartita tecnica il Gremio potrebbe chiedere proprio l’attaccante, in attesa di valutazione da parte di Giuseppe Iachini. Conosciamo il difensore del Gremio