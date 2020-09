Bryan Dabo è tornato alla Fiorentina dopo la breve esperienza alla Spal. Il centrocampista lascerà nuovamente Firenze: il Benevento di Filippo Inzaghi sarà la sua prossima squadra. Ecco l’aggiornamento fornito da Alfredo Pedullà:

