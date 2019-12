Zero presenze e un rapporto ormai deteriorato con la dirigenza viola. Sono tempi duri a Firenze per Bryan Dabo, che in inverno cercherà riscatto lontano da Firenze. Come scrive France Football infatti, il mediano franco-burkinabè, il cui contratto ricordiamo scade nel 2021, potrebbe tornare in patria nel mercato di gennaio. In Ligue 1 lo cercano Nantes e Brest, che potrebbero dargli una chance.