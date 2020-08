Acquisti, ma non solo. In casa Fiorentina c’è anche l’altro mercato, quello dei prestiti. Come scrive La Nazione, tra due settimane rientreranno a Firenze 25 giocatori, senza dimenticare Montella, a libro paga per un’altra stagione. A Pradè il lavoro non mancherà di certo.

Ad oggi l’unico prestito che è certo di restare a Firenze è Amrabat, acquistato a gennaio e dirottato ancora a Verona fino al termine della stagione. Per tutti gli altri servirà una serie di attente valutazioni. Dal 20 agosto varcheranno i cancelli del centro sportivo “Davide Astori” Biraghi (ma tutto dipenderà da quanta strada farà l’Inter in Europa League), Zurkowski, Saponara, Cristoforo, Dabo, Eysseric e Boateng che non verranno riscattati dai club in cui hanno militato negli ultimi 6-12 mesi.

Punto di domanda anche su tre “ex” baby acquistati dalla precedente gestione sportiva, cioè Zekhnini, Graiciar e Diks, le cui avventure all’estero non sono state troppo brillanti (per la punta ceca c’è da segnalare anche un brutto infortunio alla clavicola).

Chiusura con i tanti ragazzi cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina che nell’ultima stagione hanno vissuto la loro prima o seconda esperienza tra i professionisti: si va dai più freschi classe 2000 Ferrarini, Lakti, Ghidotti e Meli ai 1998-1999 Maganjic, Gori, Baroni, Hristov, Illanes, Marozzi, Pinto, Trovato, Cerofolini e Ranieri, l’unico che ha qualche chance di restare a Firenze (ma tutto dipenderà dal giudizio che su di lui darà Iachini)