Da Udine: il Galatasaray vuole Stryger Larsen, ma c’è anche la Fiorentina

La Fiorentina sta cercando un sostituto di Lirola, che vorrebbe tornare a Marsiglia

C'è un grande punto interrogativo in corrispondenza della casella relativa al terzino destro della Fiorentina che verrà. È noto che Lirola vorrebbe tornare a Marsiglia, dove ha trascorso in prestito gli ultimi sei mesi della scorsa stagione, ed è noto anche che gli uomini mercato viola stiano cercando un'alternativa allo spagnolo. Secondo quanto riporta Tutto Udinese, in questa direzione potrebbe essere ancora più che valido il nome del classe '91 Jens Stryger Larsen, che il ds viola Pradè ha già avuto modo di conoscere durante la sua esperienza friulana. Il laterale danese è corteggiato dal Galatasaray (che dal canto suo vorrebbe chiudere al più presto l'operazione) ma preferirebbe restare in Italia. Il prezzo del suo cartellino per i friulani è pari a 6 milioni di euro.