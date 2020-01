Da Torino: Zaza non ha chiesto la cessione, ma i granata hanno fissato il prezzo

La Stampa analizza la situazione di Simone Zaza (LA SCHEDA). L’attaccante lucano teoricamente non sarebbe sul mercato: lui non ha chiesto la cessione ed il Toro non ha motivo di privarsi del vice-Belotti. Sono però numerose le squadre ad aver sondato il terreno per il n. 11 granata. Zaza piace alla Fiorentina di Commisso ma non solo, anche il Bologna pare interessato. Il prezzo del giocatore per Cairo è di 20 milioni. Inoltre, l’amicizia che lega Zaza e Belotti può essere un collante che consolidi la permanenza a Torino dell’attaccante classe 1991. Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano.