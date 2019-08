Da Torino: Juve, l’ipotesi Chiesa non è tramontata. Non è escluso nuovo assalto

Tuttosport è convinto: la parola fine sul futuro di Chiesa non è ancora stata messa. Il giocatore non è mai rimasto indifferente al corteggiamento della Juventus ma i viola hanno deciso di trattenerlo. Boateng e compagni lo stanno coccolando, segnale – secondo il quotidiano – che ancora lui non sia del tutto convinto. La scadenza del mercato è lontana e adesso la Juve è concentrata sulla cessione di Dybala. Poi non è da escludere un nuovo assalto per un valore di 70 milioni: fra i profili che potrebbe essere proposti ai viola ci sono Demiral e Luca Pellegrini.