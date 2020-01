Da Saponara a Ceccherini, il punto sulle uscite. Pedro: sarà plusvalenza

Oggi dovrebbe essere il giorno giusto per il via libero definitivo dei viola per Saponara al Lecce, via Genoa. Vanno limati gli ultimi dettagli, ma l’operazione è in dirittura d’arrivo. Deve poi essere trovata una nuova sistemazione a Maxi Olivera, rientrato dal Paraguay. Per la corsia bassa di sinistra, è finito nel mirino pure Gavory dello Standard Liegi (SCHEDA), cercato pure da Ajax, Friburgo e Newcastle, ma il club d’appartenenza al momento sta facendo muro.

Prima di cedere tutti gli altri, da Ranieri a Ceccherini, ricercato da diversi club di B ma anche dal Genoa, c’è da rafforzare la rosa. Si attende poi l’ufficialità della firma di Pedro col Flamengo: il giocatore sta adempiende alle ultime formalità. La Fiorentina incasserà, oltre ai 2 milioni del prestito oneroso, un riscatto di altri 14, a fronte dell’investimento di 11 milioni fatto alla fine dell’estate. Lo riporta Stadio in edicola oggi.