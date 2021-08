Da Salerno: niente rilancio della Fiorentina per Simy

Simy potrebbe diventare un nuovo giocatore della Salernitana

Secondo indiscrezioni raccolte da tuttosalernitana.com, la Salernitana ha avuto un altro confronto telefonico con il Crotone nel primo pomeriggio per Simy. In questo momento ci sarebbe un accordo di massima tra le due dirigenze, sulla base di un pagamento in tre parti: 2 milioni subito, 2 il mese successivo e un bonus di circa 700mila euro in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Ci sarebbe anche l'ok dell'amministratore unico Marchetti. Aggiungendo tutte le clausole richieste dal ds Ursino, assai pessimista lunedì e ora più possibilista proprio in virtù del concreto interessamento dei granata. No alle contropartite tecniche, per ora Djuric non interessa. In questo momento manca solo la firma del calciatore che ha preso 48 ore di tempo prima di dare una risposta definitiva alla Salernitana. La richiesta originaria è di un milione di euro a stagione, la Salernitana offre quattro anni a 750mila più bonus in caso di salvezza e doppia cifra.