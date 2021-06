Da Roma: Sarri chiede alla Lazio Hysaj e Maksimovic per cambiare modulo

Nella trattativa che dovrebbe portare alla sua firma col club capitolino, Sarri avrebbe richiesto i due giocatori seguiti anche dalla Fiorentina

Come riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri nelle riunioni svoltesi in questi giorni con i vertici della Lazio avrebbe fatto già alcuni nomi che vorrebbe ai suoi ordini per passare dal 3-5-2 di Simone Inzaghi al suo 4-3-1-2. In questo senso vanno letti i nomi di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic, due profili difensivi a cui sta pensando fortemente anche la Fiorentina di Gennaro Gattuso. Sono entrambe operazioni low-cost, visto che sia il terzino albanese che il centrale serbo saranno acquistabili a parametro zero dopo il prossimo 30 giugno.