Sono tanti i giocatori che lasceranno la Fiorentina in estate. Tra questi anche Vincent Laurini. “E’ quasi fatta per il francese Laurini al Parma“, scrive La Gazzetta di Parma in taglio laterale, in prima pagina. I crociati nella prossima stagione cambieranno volto anche sulle fasce. L’ex terzino dell’Empoli potrebbe diventare presto un rinforzo per la squadra allenata da D’Aversa.