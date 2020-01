Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Ferrara, la Spal è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare la retroguardia. L’obiettivo numero uno sarebbe Kevin Bonifazi del Torino, che piace molto anche alla Fiorentina, ma le richieste dei granata ( si parla di prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni) potrebbero complicare la trattativa. L’alternativa low cost è stata individuata in Federico Ceccherini dei viola, in settimana sono attesi sviluppi.