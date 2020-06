Da Cistana a Berardi e Fares: al Franchi la sfilata degli obiettivi di mercato

Il Corriere dello Sport propone una riflessione sulle prossime partite della Fiorentina, non in termini di classifica ma di mercato. Nel primo turno contro il Brescia si vedranno Cistana e Tonali, entrambi seguita dai viola. La sfida interna successiva invece vedrà impegnato al Franchi Domenico Berardi, giocatore nel mirino da diversi anni ormai. Poi sarà la volta del Cagliari e di Nainggolan, sfumato la scorsa estate per motivi familiari. Col Verona si vedrà Amrabat, già di proprietà della Fiorentina, insieme a Pessina. Infine ecco Belotti del Torino e Fares della Spal. La scheda di quest’ultimo e di tutti gli obiettivi di mercato su Tuttitalenti.com.