Da Brescia: Pradè stima Tonali, ma l’offerta della Fiorentina non basta a Cellino

L’edizione di Brescia del Corriere della Sera celebra Sandro Tonali, uomo del momento delle Rondinelle. Nell’articolo anche un passaggio sulla Fiorentina che vi proponiamo:

Ma l’esordio in azzurro ha semplicemente dato inizio a una settimana cruciale per Sandro e per il Brescia. Perché dopo una sosta infinita le Rondinelle tornano in campo lunedì sera al Rigamonti e lo fanno contro la Fiorentina, il cui direttore sportivo, Daniele Pradè, rientra da tempo nella lista degli estimatori di Tonali. Negli ultimi giorni, diverse testate hanno parlato di un’offerta imminente da parte del club viola che, grazie all’entusiasmo e alle finanze dell’italo-americano Rocco Commisso, sta tornando a dire la sua in Serie A. Trenta o quaranta milioni – perché di queste cifre si è scritto – difficilmente basteranno per convincere Massimo Cellino, che continua a godersi il talento attorno a cui ha strutturato il suo Brescia. Le squadre interessate sono tante e in estate si scatenerà un’asta, ma sia il presidente che Tonali sanno bene che non è questo il

momento giusto per pensarci.