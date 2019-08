D. Lippi: “Ribery ha scelto Firenze di fronte a offerte strabilianti. Commisso vuole costruire squadra forte”. Su Caceres e Politano…

L’intermediario che ha portato Ribery alla Fiorentina, Davide Lippi, ha parlato a Radio Sportiva dell’esito positivo della trattativa: “Quando si parla di giocatori di questo livello le operazioni richiedono tempo e attenzione. Cercare di tenerla segreta non è stata facile, quando si parla di un atleta così a scadenza ci sono mille squadre che lo vogliono. Franck ha scelto Firenze rinunciando a offerte che facevano girare la testa”. Incontro decisivo tre settimane fa? “Quello è stato l’ultimo, per gettare le basi. Ma abbiamo continuato a lavorare su cavilli fiscali, anche se quel giorno abbiamo capito che c’erano le basi per fare l’operazione. La Fiorentina ha fatto uno sforzo enorme perché l’ingaggio del giocatore è importante, si parla di uno sforzo economico notevole ma Commisso ci ha creduto e l’ha voluto fortemente. Su di lui c’erano squadre inglesi e russe, ci sono state offerte strabilianti dalla Cina e dal Qatar perché è un giocatore planetario: sono contento. E’ stato pazzesco ieri vedere un entusiasmo assurdo, bellissimo. La presentazione è stata emozionante, la città di Firenze è stata incredibile”. Su Caceres, di cui Lippi cura gli interessi: “Il mercato finisce il 2 settembre, ho ancora tante operazioni da fare, vedremo. C’è la volontà della Fiorentina di costruire una squadra forte, a prescindere da Caceres vogliono trattare giocatori importanti e a medio lungo termine costruire una squadra forte. Ci riusciranno perché vogliono fare bene in Serie A”. Su Politano, altro giocatore trattato dalla Forentina: “Resta all’Inter, lo ha dichiarato incedibile, non lo hanno mai messo sul mercato”.