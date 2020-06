Cutrone-Vlahovic, futuro in bilico. La Roma sul serbo: possibile asse di mercato

Andrea Belotti è il grande obiettivo per l’attacco per la prossima stagione. Cosa ne sarà di Cutrone e Vlahovic? A chiederselo è La Nazione. Il primo potrebbe essere di nuovo in partenza. Ovviamente con le garanzie economiche della Fiorentina. Il discorso relativo al serbo non è semplice. La Fiorentina lo considera uno dei pezzi più pregiati della rosa, ma gli spazi a disposizione per consegnargli una maglia da titolare intoccabile sono (da mesi) sempre esigui. Dunque, nell’ottica di mettere sotto contratto un nuovo centravanti ecco che le chance di cedere – in prestito, sia chiaro – Vlahovic potrebbero crescere nell’arco della fine di questa stagione. In Italia, sull’ attaccante, aveva provato a spingere la Roma e la soluzione giallorossa rimane da non sottovalutare. Anche in virtù della raffica di operazioni di mercato che i viola stanno programmando proprio con la Roma. Grande attenzione alle (possibili) grandi manovre con la Roma. Tre i giocatori giallorossi nell’orbita dell’interesse viola. Così accanto a Spinazzola (SCHEDA) e Florenzi (SCHEDA), ecco fare capolino anche Juan Jesus (SCHEDA). Nell’ordine: per il primo, la Fiorentina valuta il discorso anche e soprattutto in prospettiva (acquisto o prestito con diritto di riscatto obbligatorio); per Florenzi si punta a lavorare allo scambio con Biraghi di rientro a Firenze dall’Inter; per Juan Jesus, infine, la soluzione ideale è il prestito con riscatto (non obbligatorio) da rivedere a fine giugno 2021, quando il difensore, senza un rinnovo del contratto, potrà svincolarsi dalla Roma a costo zero.