La permanenza di Patrick Cutrone alla Fiorentina è tutt’altro che certa. Come scrive La Nazione, il club viola starebbe cercando la formula giusta per arrivare a spingere nella direzione del passaggio del giocatore al Genoa. Le due società (sotto la supervisione del Wolverhampton che aspetta a giugno i soldi del riscatto) stanno parlando. E qui i riflettori tornano su Piatek che l’Hertha Berlino sembra tenere in stand-by proprio in attesa degli scenari che si verranno a creare a Firenze.

