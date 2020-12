Cutrone, niente riscatto: asse di mercato tra Fiorentina e Torino?

Potrebbe terminare a gennaio l’avventura di Patrick Cutrone alla Fiorentina. Come scrive La Nazione, il Bologna sembra frenare un po’ la rincorsa e il Wolverhapmton continua a lavorare sul mercato italiano con l’obiettivo di trovare una sistemazione definitiva all’attaccante che non sarà riscattato dalla Fiorentina. Il Torino diventa a questo punto la sponda giusta con cui trattare, ma il Toro prima deve piazzare Zaza che fra l’altro è stato proposto anche alla Fiorentina. Prandelli avrebbe preso tempo per valutare la candidatura del centravanti granata che però chiederà maggiore spazio per evitare una posizione tutta nell’ombra come in granata, alle spalle di Belotti.