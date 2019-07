Cutrone, niente Fiorentina. L’attaccante va al Wolverhampton

Non sarà la Fiorentina la prossima squadra di Patrick Cutrone. Il giovane attaccante nella notte ha lasciato il ritiro statunitense dei rossoneri per volare in Inghilterra, dove lo aspetta il Wolverhampton. Le cifre circolate parlano di un affare da 18 milioni di euro più bonus, che potrebbero far incassare al Milan una somma complessiva di 25 milioni, ma i tifosi del Diavolo sono imbufaliti per la cessione del centravanti classe ’98.