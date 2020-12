VN – Cutrone in uscita e spunta una nuova pretendente

La sorte di Patrick Cutrone appare segnata, prova ne sia la mancata convocazione per la trasferta di Torino ufficializzata però con una lombalgia. In questi giorni si è scritto di tante squadre interessate all’ex milanista, ma ieri è comparsa una nuova pretendente che pare proprio fare su serio. Si tratta della Sampdoria che, vista la difficoltà ad arrivare a Llorente, avrebbe puntato i fari sull’attaccante viola giovandosi dei buoni rapporti con Pastorello con cui i genovesi hanno fatto diverse operazioni in estate. L’agente infatti sta aiutando la famiglia Cutrone a gestire il cartellino di Patrick ed è proprio di ieri mattina l’ultimo colloquio definito molto interessante.