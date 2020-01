Cutrone, il Wolverhampton non fa sconti: la possibile formula

Per l’attacco, non è una novità, l’obiettivo numero uno della Fiorentina è Patrick Cutrone (SCHEDA). Il club viola è la sua prima scelta, il Wolverhampton ha speso 20 milioni la scorsa estate per acquistare Cutrone dal Milan e non vogliono fare sconti. Al massimo – scrive La Nazione – un prestito con obbligo di riscatto a 17, più bonus. Ma avrebbe il giovane Cutrone le spalle abbastanza larghe per sostenere il peso – anche psicologico – dell’attacco viola? E quanto spazio avrebbe Vlahovic, messo di nuovo in concorrenza con un quasi coetaneo? Conseguenze che sicuramente saranno state prese in considerazione dai dirigenti viola. Di sicuro la proprietà sa bene che il mercato di gennaio rappresenta un pesante test di credibilità nei confronti di Firenze.

Per quanto riguarda Piatek (SCHEDA), quasi zero le possibilità di arrivare al polacco: cifre troppo alte.