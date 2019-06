La Fiorentina è a caccia di rinforzi per l’attacco della prossima stagione. Uno dei giocatori accostati al club viola è Patrick Cutrone [CLICCA PER LEGGERE I RISULTATI DELL’EUROPEO U21].. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha ancora deciso cosa fare con il centravanti classe 1998. Le offerte non mancheranno, il club rossonero dovrà decidere come porsi alle proposte che arriveranno.