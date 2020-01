Patrick Cutrone è vicinissimo, piacciono per la difesa Kevin Bonifazi e Juan Jesus, in mezzo si lavora per Alfred Duncan. Sul portale gianlucadimarzio.com si fa il punto della situazione riguardo al mercato viola: la priorità è l’attaccante, con Cutrone davanti a tutti per affiancare Dusan Vlahovic e Federico Chiesa nel reparto offensivo gigliato. L’ex Milan può arrivare entro 48 ore, mentre per gli altri reparti si dovrà avere un po’ più di pazienza. Capitolo centrocampo: il primo della lista è Duncan, sicuramente un profilo con caratteristiche che non sono presenti nella linea mediana attuale dei gigliati. Per il mediano il Sassuolo chiede 15 milioni compresi bonus. Infine la difesa: piace Juan Jesus ma anche Bonifazi, su cui, però, c’è la pericolosa concorrenza dell’Atalanta.

