Cutrone e Bonifazi i più vicini. Si possono definire con l’arrivo di Rocco

I primi affari di gennaio, quando Rocco Commisso tornerà a Firenze dagli Stati Uniti, possono già chiudersi con il club viola che vuole stringere per dare a Iachini gli acquisti che servono. Come scrive La Nazione, i nomi più vicini in questo momento sono quelli di Patrick Cutrone (SCHEDA) e Kevin Bonifazi (SCHEDA). Per quanto riguarda l’attaccante si vuole chiudere un passaggio che col passare dei giorni trova sempre più conferme, per il difensore la concorrenza dell’Atalanta (e non solo) continua a farsi sentire. Quindi Duncan (SCHEDA) e Meitè (SCHEDA), anche se le priorità sembrano altre.