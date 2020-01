Criscito si avvicina, a breve la risposta: potrebbe essere disponibile contro la Juventus

Più passano le ore e più Criscito sembra propenso a dire sì alla Fiorentina. Tanto che il club viola avrebbe già programmato per questa mattina le visite mediche . Come scrive La Nazione, la società viola aveva trattato il passaggio con i rossoblù nella tarda serata di mercoledì: prestito con diritto di riscatto obbligatorio. Criscito si è preso la notte per riflettere ma potrebbe essere a disposizione di Iachini a partire dalla sfida con la Juventus, poi la Fiorentina ne acquisterà (e pagherà) il cartellino a giugno.