Criscito, che intrigo: giocatore furioso, Genova si divide. La ricostruzione della vicenda

Tuttosport in edicola oggi ricostruisce l’intrigo Criscito. Il giocatore è arrabbiato, non si aspettava che il Genoa desse il via libera alla Fiorentina per parlare con lui. Nelle ultime ore il difensore ha chiesto un incontro ad allenatore e proprietà per capire meglio la vicenda. Mimmo non ne fa una questione di soldi, ha un contratto lungo da giocatore e poi da dirigente: vuole capire meglio. E intanto il mondo del tifo genoano si divide: da una parte c’è chi ha notato un suo calo di rendimento, dall’altra chi invece è emotivamente legato al capito e non accetta una cessione in un momento storico molto complesso. INTANTO LA FIORENTINA HA GIA’ PROGRAMMATO LE VISITE MEDICHE

