Cresce la concorrenza per Thuram, l’alternativa è Piatek. Attenzione anche a Linetty

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Marcus Thuram (SCHEDA), figlio di Lilian, autore ieri di una doppietta contro l’Union Berlin. Come scrive La Nazione, la concorrenza per il giocatore del Borussia Moenchengladbach si è allargata. Sarà probabilmente anche per questo che la dirigenza viola ha scelto di tenere vive altre strade, come quella che porta a Krzysztof Piatek (SCHEDA) che gioca nell’altra squadra di Berlino, l’Hertha. Operazione legata a filo doppio con quella per il centrocampista della Sampdoria, Karol Linetty (classe 1995), considerato che i due polacchi hanno lo stesso management che li rappresenta. Piatek potrebbe arrivare alla Fiorentina con un prestito oneroso (anche biennale) e un riscatto obbligatorio da saldare nel 2022, dunque con un margine di manovra molto più ampio rispetto al probabile esborso per arrivare al francese figlio d’arte. Piatek pare aver messo decisamente la freccia. Tutto comunque resta in prima fila, con i dirigenti viola che giustamente vogliono valutare ogni possibile opzione.