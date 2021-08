CR7 pronto a salutare Juve e Serie A: lo attende il City. Bianconeri su Kean

Dopo tre stagioni, l'asso portoghese lascia l'Italia per tornare in Premier: lo aspetta Guardiola

Molto probabilmente a breve verrà diffusa la notizia ufficiale: Juventus e Manchester City stanno trattando il passaggio di Cristiano Ronaldo al club d'Oltremanica, per una cifra che si aggira sui 25 milioni. Dopo il lavoro da intermediario nella giornata odierna del super-manager del portoghese, Jorge Mendes, le due società stanno definendo l'operazione, che porterà nuovamente, dopo gli anni allo United, CR7 nella città inglese. Una volta definita la cessione del suo ormai ex numero sette, la Juventus punterà con forza Moise Kean e anche uno tra Mauro Icardi e Pierre Aubameyang per rinforzare il proprio attacco, che al momento vede soltanto Dybala e Morata.