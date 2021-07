Corvino crede ancora in Zekhnini. Il norvegese verso Lecce?

Pantaleo Corvino ha messo nel mirino, per il suo Lecce, un giocatore della Fiorentina che lui stesso aveva portato a Firenze.

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, l'ex DS della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha messo nel mirino per il suo Lecce un giocatore che aveva portato lui stesso a Firenze, Rafik Zekhnini. Infatti, il centrocampista offensivo norvegese era stato portato nella piazza Fiorentina nel 2017, senza però trovare mai spazio nelle gerarchie viola. Dopo la sua ultima stagione in prestito al Lausanne-Sport in Svizzera, la Fiorentina ha la possibilità di piazzare il suo primo esubero, per fare cassa. La formula dell'operazione potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo in caso di promozione.