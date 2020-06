Corvino rivela: “Per Milenkovic rifiutammo un’offerta inglese. Pezzella e Castrovilli…”

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Pantaleo Corvino, dirigente sportivo ex Fiorentina. Ecco le sue parole:

Milenkovic e Pezzella al Napoli? Sono figli del mio secondo ciclo a Firenze, dove si puntava sulla presenza di giocatori d’esperienza coadiuvati da giovani prospetti. Entrambi i calciatori hanno molto mercato, per Milenkovic abbiamo rifiutato una grande offerta da un top club inglese, quindi non mi meraviglierei se il Napoli fosse interessato a loro. Castrovilli? È un giovane prospetto, il suo acquisto è stato un investimento a lungo termine. Ci è costato un milione più il 50% di Petriccione, potrà fare molto bene in futuro.