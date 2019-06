Corsi conferma: “Fiorentina su Bennacer. Traorè? Dette falsità, meglio se non parlo…”. Su Pradè e Commisso…

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Dragowski ci ha dato spessore nella seconda parte della stagione. Rispetto alla scorsa stagione rimarranno pochissimi giocatori. Bennacer? Non so come andrà a finire, ma il Genoa mi sembra pochino per lui… L’interesse della Fiorentina è vero, anche se il giocatore in questo momento è a fare la Coppa d’Africa e non risponde al telefono. Deve prendere consapevolezza e analizzare bene le proposte. Il giocatore era quasi venduto al Napoli un mese e mezzo fa, poi ho preso tempo per tanti motivi.

Traorè? L'accordo con la Juventus c'è, ora i bianconeri devono decidere con chi chiudere l'operazione. La storia del gentleman agreement con la Fiorentina? Sono state date delle informazioni sbagliate sulla salute del giocatore. Siamo al paradosso. Non ne voglio parlare perché è una pagina di sofferenza sia per me che per il ragazzo. A fine stagione sono stati fatti altri test ed è stato confermato che non c'erano problemi. Io mi sento il suo tutore e da tutore sono felice che vada alla Juventus. Il ritorno di Pradè? E' una persona scaltra ma equilibrata. Va molto d'accordo con Vincenzo e credo che questo aspetto abbia pesato molto. Proprietà straniere? Non mi piacciono molto, sono più per quelle italiane".