Contro il Crotone con un occhio al futuro: Barone chiede info su Simy

Approfittando della trasferta in terra calabrese, secondo la redazione di Sky Sport i viola avrebbero fatto un sondaggio per il centravanti rossoblù

Prepartita tra Crotone e Fiorentina concentrato sul presente ma anche e soprattutto sul futuro: in ottima mercato, infatti, secondo Sky Sport il d.g. gigliato Joe Barone al club pitagorico avrebbe chiesto informazioni riguardanti una delle soprese di questo campionato, ossia Simeon Tochukwu Nwanko, in altre parole Simy, autore con i rossoblù calabresi di venti reti in questo campionato.