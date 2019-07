Contatto Pradè-Raiola: Balotelli obiettivo vero, ma resta il problema ingaggio

Potrebbe essere davvero Mario Balotelli l’attaccante su cui puntare in vista del prossimo campionato e da affiancare a Dusan Vlahovic, in attesa di offerte concrete per il Cholito Simeone. Secondo calciomercato.com, infatti, ci sarebbe stato un contatto concreto tra Mino Raiola, procuratore dell’attaccante che lo scorso anno ha giocato in Francia prima al Nizza e poi al Marsiglia, e la Fiorentina. Quello di SuperMario, del resto, è un nome che in casa viola piace e non poco, sia alla dirigenza che a Vincenzo Montella. Resta però da vedere come aggirare l’ostacolo principale alla trattativa, cioè l’ingaggio annuo del calciatore (oltre 3,5 milioni). In attesa di capire il suo futuro, Balotelli si sta allenando da solo guidato da un personal trainer, con la speranza di tornare in Serie A dopo tre anni di esilio, per giocarsi le proprie chances anche e soprattutto in ottica Europei.